Почему Чарльз и Камилла поженились лишь спустя 35 лет после начала любовных отношений

«После нескольких встреч я понял, что мы абсолютно разные и несовместимые люди. Она была поверхностна в разговорах и как будто не понимала ни меня, ни мои взгляды на жизнь… Я никого не обвиняю в том, что случилась наша помолвка… Ни мать, ни отец не несут никакой ответственности за все, что произошло. Это моя ошибка, ведь я просто не узнал Диану заранее», — вспоминал он.