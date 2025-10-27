Акция «Добро в село» прошла в хуторе Свободный Труд в Адыгее

Всероссийскую акцию «Добро в село» организовали в хуторе Свободный Труд Шовгеновского района Адыгеи в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мероприятие провели специалисты центра общественного здоровья медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Республики Адыгея вместе с врачами Шовгеновской центральной районной больницы. Также им помогали студенты-волонтеры Медицинского института Майкопского государственного технологического университета.
Участники акции смогли не только измерить классические показатели — давление, рост и вес, но и пройти более углубленные исследования. В программу входили лабораторные анализы крови, флюорография и ЭКГ. Полноценный медицинский осмотр завершался консультативным приемом у команды специалистов: терапевта, невролога, отоларинголога и стоматолога.
В ходе бесед волонтеры-медики доступно объясняли, как такие факторы, как курение, повышенное давление и несбалансированное питание, влияют на риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельный акцент был сделан на популяризации потребления фруктов и овощей, что является основой правильного рациона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.