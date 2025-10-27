Сигареты дорожают в Беларуси с 1 ноября 2025 года

Стало известно о том, что в Беларуси с 1 ноября 2025 года подорожают некоторые марки сигарет. Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, речь идет о девяти марках, которые выпускают «Интер-Табакко» и табачная фабрика «Неман».
Подорожание в одних случаях составит 5 копеек (5 марок бренда Dove), другие сигареты, в частности две марки бренда Rigins и две марки бренда RB Perliamutr, прибавят в цене 10 копеек.
