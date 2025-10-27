Юрий Слюсарь потребовал проверить управляющие компании из-за жалоб на отопление

В регионе запущено 99,5% котельных, при этом остаются на контроле Волгодонск и Таганрог. Теплом обеспечены 99,7% лечебных учреждений и 100% дошкольных учреждений, учебных заведений, детских домов и домов престарелых. Из 13 192 многоквартирных домов тепло подано в 13 162. Без отопления остаются 12 домов в Ростове и по одному в Батайске, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске.