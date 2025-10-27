Юрий Слюсарь потребовал проверить управляющие компании из-за жалоб на отопление

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проверить управляющие компании после массовых жалоб жителей региона на отопление. Об этом глава Дона объявил в понедельник, 27 октября, на оперативном совещании в правительстве области, где ему доложили о текущей ситуации в сфере теплоснабжения.
— Задачу по обеспечению бесперебойного тепла во всех домах и социальных объектах области до наступления устойчивых холодов считаю приоритетной, — акцентировал внимание Юрий Борисович.
Так, за прошедшую неделю в области зафиксировали десять нештатных ситуаций, включая одну на объекте теплоснабжения в Новочеркасске. Каждый такой случай находится на особом контроле.
Напомним, отопительный сезон начат во всех городах и районах Дона с централизованным теплоснабжением. В семи муниципалитетах работы находятся в завершающей стадии. Пуск котельных и социальных объектов осуществляется с опережением графика.
В регионе запущено 99,5% котельных, при этом остаются на контроле Волгодонск и Таганрог. Теплом обеспечены 99,7% лечебных учреждений и 100% дошкольных учреждений, учебных заведений, детских домов и домов престарелых. Из 13 192 многоквартирных домов тепло подано в 13 162. Без отопления остаются 12 домов в Ростове и по одному в Батайске, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске.
В Новочеркасске временно прекращено теплоснабжение одного корпуса детского сада № 37 на улице Речной из-за порыва. Бригада работает над устранением аварии, необходимо заменить 20 метров тепловой сети. Работы планируется завершить до 1 ноября 2025 года.
— Поручил своему заместителю со следующей недели начать проверку работы управляющих компаний. Значительная часть вопросов с отоплением могла быть решена быстрее, если бы УК работали эффективнее. Многие показали свою неготовность к отопительному сезону, — прокомментировал Юрий Слюсарь, отметив, что руководители, допустившие сбои в теплоснабжении, рискуют своими должностями, и все нерешенные проблемы находятся на личном контроле губернатора.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Ржавая вода и холодные батареи: Что делать при проблемах с запуском отопления в Ростове.