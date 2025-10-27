В Приморском крае завершают ремонт дороги Лазо — Заповедный

Ремонт участка дороги Лазо — Заповедный протяженностью 17 км в Лазовском округе Приморского края вышел на завершающий этап. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
На объекте задействовано 29 единиц техники: 2 катка, 13 самосвалов, 3 колесных экскаватора, бульдозер, 2 погрузчика, автокран, 2 гусеничных экскаватора и другое оборудование. Специалисты уже уложили асфальтобетонное покрытие между селами Лазо и Беневское. Сейчас они делают обочины проезжей части и монтируют шесть водопропускных труб.
Напомним, строители обновляют дорогу с 11-го по 28-й километр. Эта трасса — ключевая транспортная артерия, которая соединяет множество населенных пунктов округа, а также ведет к популярному туристическому объекту — Лазовскому заповеднику.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.