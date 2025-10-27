Ричмонд
«Защитники Отечества» смогут помогать бойцам «Шторм Z», заявила Цивилева

Цивилева: фонд «Защитники Отечества» сможет помогать бойцам «Шторм Z».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Фонд «Защитники Отечества» сможет оказывать поддержку участникам спецоперации из подразделения «Шторм Z» после подписания Путиным закона, сообщила в понедельник статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

«Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения “Шторм Z” в марте этого года поддержал президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд “Защитники Отечества”, — говорится в Telegram-канале Цивилевой.

По её словам, президент РФ подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы.

«Речь идет о тех защитниках, кто в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашения с министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнял задачи в ходе специальной военной операции», — уточнила председатель фонда.

