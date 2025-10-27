Ричмонд
Лукашенко сформировал кадровый корпус нового суда в Беларуси

Александр Лукашенко сформировал кадровый корпус нового суда в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал кадровый корпус Апелляционного суда в республике. О подписании соответствующего указа вечером в понедельник, 27 октября 2025 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Апелляционный суд начнет свою работу по рассмотрению дел уже с 1 января 2026 года. До названной даты будут завершены все необходимые организационно-штатные мероприятия. В состав Апелляционного суда войдут 27 судей, включая председателя и его заместителей.

«Осуществление полномочий Председателя суда возложено на заместителя Председателя Верховного Суда Юрия Кобеца», — проинформировал названный источник.

Ранее мы писали о том, что стало известно, подорожают ли в Беларуси сигареты с 1 ноября 2025 года (здесь пишем про это).

