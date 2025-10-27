Лукашенко сформировал кадровый корпус нового суда в Беларуси

Отмечается, что Апелляционный суд начнет свою работу по рассмотрению дел уже с 1 января 2026 года. До названной даты будут завершены все необходимые организационно-штатные мероприятия. В состав Апелляционного суда войдут 27 судей, включая председателя и его заместителей.