Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума 28 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции права на бесплатное второе среднее профессиональное образование (СПО), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в РФ” в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, на сегодняшний день принято 145 законов, сформирована система, которая постоянно совершенствуется. Володин подчеркивал, что работа по поддержке участников СВО и их семей является приоритетной для депутатов, это консолидированная позиция всех политических фракций.
Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки.
Ранее Госдума приняла ряд законов, направленных на упрощение получения образования для бойцов спецоперации. Как отмечал Володин, данные меры должны способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы.