Суд вступился за бабушку погибшего военного, оставшуюся без выплат

Верховный суд вступился за оставшуюся без выплат бабушку погибшего военного.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ указал, что воспитатели погибших военных имеют право на компенсацию после их смерти, сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел дело жительницы Ульяновской области, которая была опекуном своего внука и воспитывала его до совершеннолетия. В 2020 году он подписал контракт на военную службу, а спустя три года погиб на территории ДНР.

Положенную семье компенсацию выплатили его вдове.

Тогда бабушка обратилась в суд. В итоге, на ее сторону встал Верховный суд РФ.

«Верховный Суд России при рассмотрении дела обратил внимание, что для признания лица фактическим воспитателем необходимо доказать, что опекун не только воспитывал, но и полностью содержал ребёнка за свой счёт не менее пяти лет до его совершеннолетия без получения ежемесячного денежного вознаграждения за опекунство от государства», — отметили в пресс-службе.

Судебная коллегия направила дело на пересмотр.