Суд вступился за бабушку погибшего военного, оставшуюся без выплат

«Верховный Суд России при рассмотрении дела обратил внимание, что для признания лица фактическим воспитателем необходимо доказать, что опекун не только воспитывал, но и полностью содержал ребёнка за свой счёт не менее пяти лет до его совершеннолетия без получения ежемесячного денежного вознаграждения за опекунство от государства», — отметили в пресс-службе.