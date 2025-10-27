Участники с Чукотки победили в одной из номинаций конкурса «Семья года»

Семья Ширяевых из Чукотского автономного округа вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций. Состязание было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве. Александр и Анна Ширяевы победили в номинации «Многодетная семья». Они вместе уже 17 лет и воспитывают 4 сыновей.
В этом году в конкурсе приняли участие около 11 тысяч российских семей, 89 из которых стали победителями. Проект был направлен на продвижение традиционных семейных ценностей и продемонстрировал примеры крепких союзов.
Отметим, для всесторонней поддержки многодетных семей в округе действует комплекс мер: региональный материнский капитал, ежемесячная компенсация за ЖКУ, оплата санаторно-курортного лечения, ежегодная выплата на одежду и обувь для детей, а также жилищные программы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.