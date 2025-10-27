Литовские источники сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью через пункт пропуска «Мядининкай». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.
Литва закрыла границу с Беларусью. Комментарий министра иностранных дел МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату в связи с односторонним закрытием Литвой границы без уведомления.
Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.
Белорусская таможня подтверждает, что указанные категории граждан начали пересекать границу через пункт пропуска «Каменный Лог» с 14.30.
МИД Литвы: закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининградскую область РФ и из нее.
С этого времени в Литву убыло 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик. На въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, 3 автобуса и 20 грузовиков.
Пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) остается закрытым на неопределенный срок. -0-