Литовские источники сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью

Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.