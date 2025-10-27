В Иркутске к акции «Запусти сердце» присоединились более 100 человек

Всероссийская акция «Запусти сердце» прошла в Иркутском государственном медицинском университете Минздрава России (ИГМУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Участниками стали более 100 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Мероприятие было направлено на массовое обучение студентов-медиков и местных жителей навыкам оказания первой помощи при внезапной остановке сердца. Сертифицированные инструкторы и специалисты на практике показали алгоритм действий, необходимых для спасения жизни человека до приезда скорой медицинской помощи. Особый акцент был сделан на технике проведения непрямого массажа сердца.
«При внезапной остановке сердца на спасение есть не более 5 минут. Главное правило — обеспечить непрерывность компрессий: около 100 нажатий в минуту с глубиной 5−6 сантиметров. Это позволяет поддержать кровоснабжение мозга и жизненно важных органов до восстановления работы сердца», — рассказал главный внештатный специалист по первой помощи регионального минздрава, доцент ИГМУ Дмитрий Марченко.
Он также отметил, что в стране, по статистике, не менее 60% граждан, которые перенесли остановку сердца вне стен медучреждений, были спасены неравнодушными людьми.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.