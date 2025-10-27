Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил московских школьников о мошенниках, которые звонят, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS.
«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов.