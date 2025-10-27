Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями

«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.