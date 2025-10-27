Делегация Нижегородской области передала в храм Гродно иконы и престол

27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 27 октября в рамках сотрудничества Гродненской и Нижегородской областей российская сторона передала в строящийся храм Благоверного князя Александра Невского иконы и престол. -0-
Фото Леонида Щеглова.
