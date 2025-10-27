В Челябинске состоялся Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала»

Пятый Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» прошел 25−26 октября в Челябинске в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Тема форума — «Время побеждать!» — была тесно связана с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы. Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что тематика форума полностью отражает современные вызовы, а участие женщин в общественной жизни приобретает все большую значимость.
В течение двух дней на площадке мероприятия проходили круглые столы, лекции, выступления экспертов и обсуждение значимых тем современного мира. Одним из ярких событий стал первый Всероссийский «Фестиваль кокошника», на котором традиционный русский костюм представили в современном исполнении.
Также на форуме глава региона вручил государственные и областные награды женщинам, добившимся успеха в различных отраслях. А председатель организационного комитета форума, общественный деятель Ирина Текслер вручила статуэтки «Стальное кружево Урала» женщинам, которые на протяжении пяти лет участвуют в организации мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.