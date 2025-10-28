В Уфе построят ливнёвку по улице Бехтерева

Проект строительства ливнёвой канализации протяжённостью 0,55 км по улице Бехтерева в Уфе получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщили в Управлении по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города.
Ливнёвка пройдёт на участке от ул. Менделеева до Большой Московской. Её задача — перехватывать воды, текущие в сторону склона и дороги.
1 апреля 2024 года в около домов № 3 по ул. Коллективной и № 10/1 по ул. Бехтерева произошёл обвал грунта. Осенью того же года было выполнено армирование цементом склона между Сутолокой и улицей Бехтерева.