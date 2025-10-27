Шелдон Ремпал вернулся «Салават Юлаев»: клуб подписал с канадцем контракт до конца сезона

Ремпал уже выступал за уфимский клуб в прошлом сезоне, он набрал 61 (31+30) очко в регулярном чемпионате, став четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф Кубка Гагарина-2025 канадец набрал 21 (8+13) очко в 19 матчах — это лучший показатель как в розыгрыше, так и в истории «Салавата Юлаева».