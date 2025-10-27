Шелдон Ремпал вернулся «Салават Юлаев»: клуб подписал с канадцем контракт до конца сезона

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2025/2026.
Ремпал уже выступал за уфимский клуб в прошлом сезоне, он набрал 61 (31+30) очко в регулярном чемпионате, став четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф Кубка Гагарина-2025 канадец набрал 21 (8+13) очко в 19 матчах — это лучший показатель как в розыгрыше, так и в истории «Салавата Юлаева».
За свою карьеру Ремпал выступал за такие клубы НХЛ, как «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс». Среди его достижений — звание новичка месяца АХЛ, участие в Матче звезд АХЛ и бронзовая медаль КХЛ в сезоне 2024/25.
Общая статистика хоккеиста в КХЛ составляет 87 матчей, в которых он набрал 82 (39+43) очка при показателе полезности «+11» и 26 штрафных минут.
Напомним, Ремпал ушел из «СЮ» в июле этого года, чтобы продолжить карьеру в Америке.
