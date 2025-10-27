Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница поселка Угольные Копи на Чукотке получила новое оборудование

В лечебно-диагностическом корпусе установили компьютерный томограф.

Новый компьютерный томограф заработал в участковой больнице поселка городского типа Угольные Копи в Чукотском автономном округе, сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций. Оборудование приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Технику установили в лечебно-диагностическом корпусе. Благодаря ей медицинская диагностика стала более доступной для жителей не только поселка, но и всего Анадырского района. На прошлой неделе прибывший в округ специалист провел испытания, подтвердившие безопасность работы томографа Fujifilm Supria. Рентген-лаборанты уже прошли обучение по работе с системой.

Отметим, медицинские снимки будет читать новый врач, приступивший к работе в больнице в сентябре. В анализе снимков ему поможет искусственный интеллект платформы «МосМедИИ», к которой подключено медучреждение. Новый компьютерный томограф стал уже четвертым в округе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.