Больница поселка Угольные Копи на Чукотке получила новое оборудование

Новый компьютерный томограф заработал в участковой больнице поселка городского типа Угольные Копи в Чукотском автономном округе, сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций. Оборудование приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Технику установили в лечебно-диагностическом корпусе. Благодаря ей медицинская диагностика стала более доступной для жителей не только поселка, но и всего Анадырского района. На прошлой неделе прибывший в округ специалист провел испытания, подтвердившие безопасность работы томографа Fujifilm Supria. Рентген-лаборанты уже прошли обучение по работе с системой.
Отметим, медицинские снимки будет читать новый врач, приступивший к работе в больнице в сентябре. В анализе снимков ему поможет искусственный интеллект платформы «МосМедИИ», к которой подключено медучреждение. Новый компьютерный томограф стал уже четвертым в округе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.