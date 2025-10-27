Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в выходные дни в ноябре

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден график работы организаций здравоохранения в праздничные и выходные дни в ноябре 2025 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, амбулаторно-поликлинические подразделений больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медицинской техники будут работать: 7 ноября — по графику работы в праздничный день, 8 ноября- по графику работы в субботний день.
Организация работы стационаров больниц и РНПЦ: 7 ноября — по графику работы в праздничный день, 8 ноября — по графику работы в рабочий день. -0-