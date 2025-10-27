Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в выходные дни в ноябре

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, амбулаторно-поликлинические подразделений больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медицинской техники будут работать: 7 ноября — по графику работы в праздничный день, 8 ноября- по графику работы в субботний день.