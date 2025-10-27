Зеленский обсудил «расширение географии» ударов вглубь России

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 октября, провел Ставку с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой обсудил «расширение географии» дальнобойных ударов вглубь России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что основным вопросом встречи стали «способности для дальнобойных санкций против России». По словам Зеленского, нефтеперерабатывающая отрасль России якобы платит «ощутимую цену» и «будет платить еще большую».
— Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности, — цитирует украинского лидера Газета.Ru.
23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ на удары вглубь России ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием будет очень серьезным.
При этом ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что ВСУ будут только увеличивать удары с применением различных типов вооружения вглубь России. Он отметил, что Киев активно отвечал на российские удары, поэтому продолжит это делать. По его словам, атаки с каждым разом будут только сильнее, однако заниматься обсуждением подготовки к этим ударам не стоит.