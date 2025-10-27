Власти Ростовской области отказались от проведения 12 конкурсов на 25 млрд рублей

Министерство финансов Ростовской области отказалось от проведения конкурсов на привлечение кредитов на общую сумму в 25 миллиардов рублей. Это следует из данных, представленных на портале Госзакупок.
Власти региона отменили 12 ранее объявленных конкурсов на получение банковских кредитов. Общая сумма заимствований составляла около 25 миллиардов рублей. Заказчиком выступало министерство финансов Ростовской области.
Решение об отмене объяснили решением бюджетной комиссии региона. Конкретные причины такого шага в официальных документах не раскрываются.
Напомним, в середине октября донской минфин анонсировал планы по привлечению кредитов. Планировалось оформить 11 займов по два миллиарда рублей каждый и один кредит на 2,4 миллиарда рублей. Общая сумма процентов по этим займам могла достичь 15 миллиардов рублей. Сроки кредитования предполагались с ноября 2025 года по октябрь 2028 года.
Теперь все объявленные конкурсы отменены без дополнительных пояснений. Информация о прекращении процедур размещена на официальном портале госзакупок. Решение вступило в силу сразу после публикации соответствующих документов.
