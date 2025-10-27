Власти Ростовской области отказались от проведения 12 конкурсов на 25 млрд рублей

Напомним, в середине октября донской минфин анонсировал планы по привлечению кредитов. Планировалось оформить 11 займов по два миллиарда рублей каждый и один кредит на 2,4 миллиарда рублей. Общая сумма процентов по этим займам могла достичь 15 миллиардов рублей. Сроки кредитования предполагались с ноября 2025 года по октябрь 2028 года.