Эксперт Решетун: распитие алкоголя раз в неделю уничтожает сосуды в мозге

Судмедэксперт пояснил, что этиловый спирт оказывает прямое токсическое воздействие на клетки мозга и вызывает уплотнение его оболочек. Это приводит к сжатию кровеносных сосудов, что приводит к постоянному кислородному голоданию мозговых тканей. Этот процесс называется арахнофиброзом. Он является характерным признаком хронической алкогольной интоксикации и не поддается обратному развитию. Процесс повреждения мозга происходит постепенно, из-за чего человек может не сразу заметить ухудшение памяти, проблемы со сном и изменения поведения.