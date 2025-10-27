Ричмонд
Эксперт Решетун: распитие алкоголя раз в неделю уничтожает сосуды в мозге

Этиловый спирт вызывает сжатие кровеносных сосудов в мозге.

Источник: АиФ Воронеж

Регулярное употребление алкоголя даже раз в неделю может вызвать необратимое разрушение сосудов головного мозга. Об этом предупредил ассистент кафедры оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун в интервью «Газете.Ru».

Судмедэксперт пояснил, что этиловый спирт оказывает прямое токсическое воздействие на клетки мозга и вызывает уплотнение его оболочек. Это приводит к сжатию кровеносных сосудов, что приводит к постоянному кислородному голоданию мозговых тканей. Этот процесс называется арахнофиброзом. Он является характерным признаком хронической алкогольной интоксикации и не поддается обратному развитию. Процесс повреждения мозга происходит постепенно, из-за чего человек может не сразу заметить ухудшение памяти, проблемы со сном и изменения поведения.

Ранее нарколог Руслан Исаев развеял главные мифы об алкоголе.