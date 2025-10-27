Два санатория Татарстана получили новое оборудование

Новое оборудование приобрели для санаториев «Радуга» и «Саулык» в Татарстане в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в государственном комитете республики по туризму.
В санатории «Радуга» Набережных Челнов появились стационарные подъемники для бассейна и ванны, а также специальные трансформеры-коляски для создания комфортных условий для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. Также в санатории стал доступен прокат инвентаря — от тюбингов и лыж до хоккейных коньков.
В крупнейшем оздоровительном комплексе Тукаевского района «Саулык» появились профессиональные тренажеры, фитнес-инвентарь, оборудование для игровых видов спорта и снаряжение для развлекательных мероприятий.
Напомним, предприниматели в сфере туризма могут подать заявку на субсидии для приобретения туристического оборудования и другие направления. Прием ведется через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки до 7 ноября. Подробная информация доступна на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.