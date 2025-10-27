«За массовый героизм, отвагу и мужество»: президент России присвоил гвардейское звание полку, в котором служит батальон из Башкирии

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 57-му мотострелковому полку, в составе которого действует башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как отметил руководитель региона, полк удостоен высокой чести за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил на полях сражений. Он подчеркнул, что бойцы башкирского батальона проявили эти качества в полной мере.
Хабиров назвал батальон имени Александра Доставалова одним из первых и самых боевых подразделений республики, добавив, что его военнослужащие являются гордостью Башкирии и всей страны.
Глава региона поздравил всех служащих в батальоне и ветеранов подразделения.
— Вечная память тем, кто погиб, защищая Родину. Победа будет за нами, — заявил Радий Хабиров.
