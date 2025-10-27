МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату из-за закрытия Литвой границы

МИД вручил, как пишет БелТА, ноту временному поверенному в делах Литвы в Беларуси Эрикасу Вилканецасу из-за закрытия Литвой границы (о приостановке движения на госгранице рассказываем вот тут). Решение литовской стороны в МИД Беларуси назвали носящим «антинародный характер».
Как подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве, закрытие границы затронуло не только граждан Беларуси и граждан Литвы, но и граждан других стран ЕС. Подобное решение противоречит принципам свободы передвижения, которые являются основополагающими ценностями Европейского союза и Шенгенского пространства.
Белорусские дипломаты подчеркнули, что Беларусь, в отличие от литовской стороны, выступает не только за нормализацию диалога, но и за практическое взаимодействие в сфере пограничного контроля.
