Директора предприятия АПК Воложинского района будут судить за взятки

Установлено, что 61-летний обвиняемый директор предприятия АПК Воложинского района в начале 2023 года договорился с руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой запасных частей к сельхозтехнике, о действиях в его интересах за вознаграждение. Они определили, что размер «благодарности» будет составлять 5%, а с апреля 2025 года — 7,5%, от суммы с учетом НДС ежегодных поставок запасных частей. При этом наличные деньги должны были передаваться после проведения оплаты грузополучателем за поставленный товар.