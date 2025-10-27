Директора предприятия АПК Воложинского района будут судить за взятки

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Молодечненского района направила в суд Воложинского района уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Установлено, что 61-летний обвиняемый директор предприятия АПК Воложинского района в начале 2023 года договорился с руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой запасных частей к сельхозтехнике, о действиях в его интересах за вознаграждение. Они определили, что размер «благодарности» будет составлять 5%, а с апреля 2025 года — 7,5%, от суммы с учетом НДС ежегодных поставок запасных частей. При этом наличные деньги должны были передаваться после проведения оплаты грузополучателем за поставленный товар.
В частности, за благоприятное решение вопросов по выбору указанной коммерческой организации в качестве поставщика необходимых запасных частей к специализированной сельскохозяйственной технике, проведению своевременной оплаты за поставленный товар в ноябре-декабре 2023 и 2024 годов, а также в июле 2025 года обвиняемый получил от руководителя контрагента в качестве взятки в общей сумме Br19,6 тыс.
Взяткодатель по данному эпизоду освобожден от уголовной ответственности, поскольку после дачи взятки добровольно заявил об этом и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя находилось в производстве Молодечненского районного отдела СК.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Молодечненского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.2 ст. 430 УК.
При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. -0-