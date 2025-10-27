Ричмонд
Такер Карлсон высказался о популярности Путина в мире

Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным мировым лидером.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон сделал заявление о президенте России Владимире Путине. В интервью RTVI US он заявил, что глава Российской Федерации является самым популярным лидером в мире.

«Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом», — отметил Карлсон.

Журналист рассказал, что во время путешествий по Западной Европе, Канаде и другим англоязычным странам, а также посещений Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы он не встречал никого, кому бы не нравился Путин.

По словам Карлсона, популярность президента России связана с тем, что, в отличие от лидеров стран Запада, Путин ставит интересы своего государства превыше собственных.

Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон назвал Владимира Путина самым эффективным политиком из тех, с которыми журналисту доводилось взаимодействовать.

