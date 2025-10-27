Археологи нашли более 50 скелетов возрастом до 900 лет в центре города Орхус

Археолог Ханс Сков рассказал, что в челюстях у некоторых трупов были монеты. Предполагается, что их клали для того, чтобы покойная душа смогла проще перейти в загробный мир. Подобная практика была распространена по всеми миру. Например, в Японии, где так порой делают до сих пор, а также в Греции, где, согласно мифологии, души через реку мертвых переправляет Харон, чьи услуги стоит оплатить.