Археологи нашли более 50 скелетов возрастом до 900 лет в центре города Орхус

Археологам из Дании удалось найти более пяти десятков скелетов в центральном районе местного города Орхус. Предполагается, что некоторые из них могут быть старше 900 лет. Об этом рассказывает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службе музея Моэсгор.
Изначально работники выкапывали яму для контейнеров с отходами, однако в ходе работ в углублении нашли это захоронение. Находку сделали в районе бывшей средневековой церкви Святого Олафа у исторического кладбища.
Церковь назвали в честь вождя викингов и короля Норвегии Олафа Харальдссона. В те годы он активно поддерживал распространения христианства в странах Скандинавии. В 1548 году из-за обрушившегося шторма здание было разрушено, однако кладбище продолжило работу, и на нем хоронили людей до 1813 года.
Археолог Ханс Сков рассказал, что в челюстях у некоторых трупов были монеты. Предполагается, что их клали для того, чтобы покойная душа смогла проще перейти в загробный мир. Подобная практика была распространена по всеми миру. Например, в Японии, где так порой делают до сих пор, а также в Греции, где, согласно мифологии, души через реку мертвых переправляет Харон, чьи услуги стоит оплатить.
Как считают ученые, находка позволяет больше узнать о жизни датчан в период конца эпохи викингов и начала Средневековья, говорится в материале.
