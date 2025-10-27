В селе Ленинском Новосибирской области появилась скульптура в честь семьи

Скульптура «Семья: здесь начинается твой путь» появилась у Дома культуры в селе Ленинском Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Объект возвели в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Композицию, которая воплощает символ семейных ценностей, создал молодой новосибирский скульптор Денис Москвичев. Скульптура выполнена из бетона и оснащена ночной подсветкой, в ее основе — металлический каркас, а высота составляет более 4 м.
Как рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, композиция воплощает символ вечных ценностей: любовь, заботу, взаимопонимание и преемственность поколений.
Отметим, что в селе Ленинском в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» последовательно благоустраивают общественное пространство рядом с Домом культуры. Там уже обустроили прогулочную аллею и памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, спортивную и детскую площадки. В дальнейших планах — обустройство сквера, где проходит фестиваль бардовской песни.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.