В селе Ленинском Новосибирской области появилась скульптура в честь семьи

Отметим, что в селе Ленинском в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» последовательно благоустраивают общественное пространство рядом с Домом культуры. Там уже обустроили прогулочную аллею и памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, спортивную и детскую площадки. В дальнейших планах — обустройство сквера, где проходит фестиваль бардовской песни.