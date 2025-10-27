Врач Умнов рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

Употребление блюд из сырой рыбы и морепродуктов представляет серьезную опасность для здоровья человека. Об этом заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что пищеварительная система человека не приспособлена для расщепления сложных белков сырой рыбы. Кроме того, такие продукты часто становятся источником паразитов, включая гельминтов рода анизакаридах, вызывающих повреждения желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Также существует риск заражения описторхозом.
Врач подчеркнул, что даже рыба из специализированных хозяйств не гарантирует безопасность, поскольку возможны бактериальные инфекции вроде сальмонеллеза при нарушении правил гигиены на этапах выращивания и транспортировки.
Ранее терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности суши и роллов.