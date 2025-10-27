Врач Умнов рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

Эксперт пояснил, что пищеварительная система человека не приспособлена для расщепления сложных белков сырой рыбы. Кроме того, такие продукты часто становятся источником паразитов, включая гельминтов рода анизакаридах, вызывающих повреждения желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Также существует риск заражения описторхозом.