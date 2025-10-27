Зимние шины с национальным орнаментом выпустили в Беларуси

В Беларуси выпустили необычные зимние шины премиум-класса, на которых нанесен белорусский орнамент. Как пишет БелТА, предприятие «Белшина» представила новую линейку Artmotion Snow Premium.
— В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги, — рассказала представитель «Белшины» Анна Басаревская.
В настоящее время речь идет о трех типах размера, однако уже в скором будущем линейка расширится, а их число увеличится до шестнадцати.
Ранее мы писали о том, что МИД Беларуси вызвал и вручил ноту литовскому дипломату (тут про это).