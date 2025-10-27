Свыше 95% биомассы млекопитающих приходится на людей и домашних животных

Аналогичным образом совокупная биологическая масса человечества выросла с 50 до 420 млн тонн, а масса сухопутных диких животных снизилась с 50 до 20 млн тонн, что, в первую очередь, связано с резким сокращением численности слонов и других крупных млекопитающих. В результате этих перемен люди и связанные с ними животные теперь занимают доминирующие позиции в классе млекопитающих по доле связанной с ними биомассы (95%), что подчеркивает важность учета роли человека и связанных с ним домашних животных, а также их миграций, в переменах в свойствах экосистем.