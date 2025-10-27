Москвичей предупредили о мошенниках, которые стали представляться учителями

Мошенники стали звонить ученикам, притворяясь школьными учителями, и просить сообщить им код из SMS, ссылаясь на директора учебного заведения. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
— Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено, — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали горожан прекратить общение и сбросить вызов, если им поступают такие звонки, а также предупредить об этом друзей и близких, передает Telegram-канал ведомства.
11 июня вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что злоумышленники стали выдавать себя за школьных психологов. По его словам, они звонят родителям детей якобы для обязательного психологического тестирования ребенка либо формирования характеристики для итоговой аттестации. Злоумышленники запрашивают личные данные детей и доступ к устройствам жертв.