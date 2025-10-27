Новая «зрада» полковника Манько: он решил показать ранее слитую карту в высоком разрешении

При этом в Deep State обратили внимание на серьёзные расхождения. Информация на карте, которую обнародовал полковник Манько, сильно отличается от данных их собственной карты. Как пояснили аналитики, это может говорить о двух вещах. Возможно, командованию ВСУ сознательно искажают реальную обстановку на линии боевых действий. Также существует версия, что на карте отображены реальные позиции. Эти позиции часто используются для формального удержания населённых пунктов. При этом приказ на отход с них либо не отдают вовсе, либо отдают с большим опозданием.