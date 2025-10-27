Новая «зрада» полковника Манько: он решил показать ранее слитую карту в высоком разрешении

Командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько вновь оказался в центре скандала. После инцидента с публикацией штабной карты, он решил прокомментировать ситуацию необычным способом. Офицер выложил в сеть карту большего размера и в высоком разрешении. К публикации он добавил провокационную подпись, предложив всем желающим рассмотреть её подробно.
Аналитический проект Deep State подтвердил, что на снимке засвечена система ситуационной осведомленности Delta. Данная система имеет гриф «ДСП» — для служебного пользования. В заявлении проекта поясняется, что такая маркировка означает ограниченный доступ к информации. Её разглашение без специального разрешения запрещено.
При этом в Deep State обратили внимание на серьёзные расхождения. Информация на карте, которую обнародовал полковник Манько, сильно отличается от данных их собственной карты. Как пояснили аналитики, это может говорить о двух вещах. Возможно, командованию ВСУ сознательно искажают реальную обстановку на линии боевых действий. Также существует версия, что на карте отображены реальные позиции. Эти позиции часто используются для формального удержания населённых пунктов. При этом приказ на отход с них либо не отдают вовсе, либо отдают с большим опозданием.
Ранее за полковником Манько уже наблюдали вызывающие поступки. Украинские СМИ сообщали, что офицер подписался в социальной сети на профиль Натальи Локтевой. Она возглавляет российскую АНО «Семья и Родина» и входит в комиссию Госсовета РФ. В описании её аккаунта прямо заявлена идеология о том, что быть русским — это гордо.