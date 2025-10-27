Литва начала пропускать через КПП «Мядининкай» отдельных лиц

Литва стала пропускать через КПП «Мядининкай» («Каменный Лог») определенные категории лиц, в частности, дипломатов, сообщает ГТК Белоруссии.
Литва после открытия КПП планирует пропускать через него дипломатов и лиц, которые перевозят литовскую дипломатическую почту, путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно, граждан Литвы и ЕС, членов их семей, а также лиц с ВНЖ в Литве.
«Белорусская таможня подтверждает, что указанные категории граждан начали пересекать границу через пункт пропуска “Каменный Лог” с 14:30», — сказано в публикации.
Отмечается, что с этого времени в Литву отправились 30 легковых автомобилей, два автобуса и один грузовик. В то же время таможенники оформили на въезд в Белоруссию 19 легковых машин, три автобуса и 20 грузовиков.
Как сообщалось ранее, власти Литвы четыре раза за неделю закрывали автомобильные пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».