Литва начала пропускать через КПП «Мядининкай» отдельных лиц

В Литву отправились 30 легковых автомобилей после открытия КПП «Мядининкай».

Источник: Аргументы и факты

Литва стала пропускать через КПП «Мядининкай» («Каменный Лог») определенные категории лиц, в частности, дипломатов, сообщает ГТК Белоруссии.

Литва после открытия КПП планирует пропускать через него дипломатов и лиц, которые перевозят литовскую дипломатическую почту, путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно, граждан Литвы и ЕС, членов их семей, а также лиц с ВНЖ в Литве.

«Белорусская таможня подтверждает, что указанные категории граждан начали пересекать границу через пункт пропуска “Каменный Лог” с 14:30», — сказано в публикации.

Отмечается, что с этого времени в Литву отправились 30 легковых автомобилей, два автобуса и один грузовик. В то же время таможенники оформили на въезд в Белоруссию 19 легковых машин, три автобуса и 20 грузовиков.

Как сообщалось ранее, власти Литвы четыре раза за неделю закрывали автомобильные пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».