В ИКИ РАН предположили, что яркий болид над Подмосковьем мог быть астероидом

Ранее в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 утра по местному времени. Очевидцы этого события, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размером в 10−20 см, так и фрагментом космического мусора.