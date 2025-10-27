Ричмонд
В ИКИ РАН предположили, что яркий болид над Подмосковьем мог быть астероидом

При этом специалисты подчеркнули, что природа объекта пока остается не вполне понятной.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объект, наблюдавшийся утром 27 октября над Москвой и Подмосковьем, по предварительным оценкам, мог быть астероидом. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Предварительная информация по траектории показывает наличие некоторого числа странностей. Надо сразу сказать, что изучение этой информации пока создало больше загадок, чем ответов», — отметили исследователи.

Согласно расчетам, траектория тела проходила к северу от Москвы с востока на запад, а время видимости составило не менее 25 секунд — с 06:32:15 до 06:32:40 [мск]. Скорость объекта оценена в диапазоне от 14 до 30 км/с, что, по мнению ученых, «почти однозначно свидетельствует о том, что это астероид», если предварительные оценки верны.

При этом специалисты подчеркнули, что природа объекта пока остается не вполне понятной.

Ранее в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 утра по местному времени. Очевидцы этого события, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размером в 10−20 см, так и фрагментом космического мусора.