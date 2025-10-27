Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав детей-инвалидов в Уфе

В аккаунт приемной главы СК в социальной сети «ВКонтакте» поступили обращения, в которых утверждается, что в этом месяце на территории специализированного реабилитационного центра установили шлагбаум, ограничивший проезд родителей на к учреждению. Из-за этого граждане вынуждены оставлять свои авто на значительном расстоянии от центра и тащить детей на занятия на руках. Многочисленные обращения родителей на этот счет в различные инстанции не принесли результатов.