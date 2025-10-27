Врач Хакимова объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой

Эксперт отметила, что пар от горячего бульона уменьшает заложенность носа, а теплое питье смягчает боль в горле. Для увеличения пользы рекомендуется добавлять в бульон овощи, такие как морковь, лук и сельдерей. Наиболее эффективным считается бульон, приготовленный из курицы, выращенной на свободном выпасе.