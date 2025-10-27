Врач Хакимова объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой

Куриный бульон способен уменьшать воспалительные процессы при простудных заболеваниях благодаря содержанию карнозина. Об этом сообщила терапевт Анна Хакимова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, бульон помогает бороться с обезвоживанием и содержит легкоусвояемый белок, витамины группы B, железо и минералы, необходимые для поддержки иммунной системы. Аминокислота цистеин в его составе способствует разжижению мокроты и облегчает откашливание.
Эксперт отметила, что пар от горячего бульона уменьшает заложенность носа, а теплое питье смягчает боль в горле. Для увеличения пользы рекомендуется добавлять в бульон овощи, такие как морковь, лук и сельдерей. Наиболее эффективным считается бульон, приготовленный из курицы, выращенной на свободном выпасе.
