В Подмосковье прошел форум студенческих педагогических отрядов

«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся около 3600 человек. Только в этом году было трудоустроено более 3000 ребят — они работали в более чем 15 региональных лагерях и федеральных детских центрах. Чтобы активисты организовывали летний детский отдых еще лучше, они регулярно повышают уровень своих навыков. Сегодняшний слет это подтверждает», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.