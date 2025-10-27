В Подмосковье прошел форум студенческих педагогических отрядов

Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов в 13-й раз прошел в Красногорске с 24 по 26 октября, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Форум объединил более 120 активистов из 30 регионов страны. Для участников были организованы лекции и практические занятия от ведущих экспертов в области детского отдыха, психологии, инклюзивного образования и профилактики конфликтов. В формате командных нетворкингов активисты разобрали кейсы из реальной лагерной практики, предложили решения и протестировали их в диалоге с коллегами.
«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся около 3600 человек. Только в этом году было трудоустроено более 3000 ребят — они работали в более чем 15 региональных лагерях и федеральных детских центрах. Чтобы активисты организовывали летний детский отдых еще лучше, они регулярно повышают уровень своих навыков. Сегодняшний слет это подтверждает», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Участники также прошли комплексное обучение, направленное на развитие профессиональных и личностных качеств, необходимых современному вожатому.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.