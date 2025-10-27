Россиянам рассказали, как модно нарядить ёлку для новогодних праздников

Россиянам рассказали, как стоит нарядить елку для празднования Нового года. Стилист и телеведущий Владислав Лисовец поделился, какие тенденции будут популярны в новом сезоне и как сочетать геометрию, цвет и декор. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Если мы говорим про модную елку, то это все-таки больше геометрии в ней, больше цвета, и минимализм — это основные тренды. Но тренд на мимишность тоже остается, потому что Новый год — это очень милый праздник, — пояснил Лисовец.
По его словам, выбор украшений зависит от интерьера и целей. Если украшать елку для детей, то лучше использовать яркие игрушки, блестящие бантики и мишек.
— Но так как интерьеры становятся минималистичными, соответственно и елки становится такими более футуристичными, — отметил эксперт.
Стилист отметил, что при украшении елки важно учитывать атмосферу праздника и личные предпочтения семьи, чтобы дерево радовало всех и создавалo настроение Нового года.