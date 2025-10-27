Скандальный тюменский подрядчик завершил затянувшийся ремонт Дома правительства ХМАО. Фото

Затянувшийся наружный ремонт Дома правительства ХМАО наконец завершен. Работы должны были быть сданы в июне, однако специалисты доделали облицовку мрамором цоколя и обновление трех входных групп в октябре.
Читать далее.
Затянувшийся наружный ремонт Дома правительства ХМАО наконец завершен. Работы должны были быть сданы в июне, однако специалисты доделали облицовку мрамором цоколя и обновление трех входных групп в октябре.
Затянувшийся наружный ремонт Дома правительства ХМАО наконец завершен. Работы должны были быть сданы в июне, однако специалисты доделали облицовку мрамором цоколя и обновление трех входных групп в октябре.
Читать далее.