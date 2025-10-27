Доцент Тарасова: Россиянам нужно 1,5 года копить зарплаты для покупки машины

При этом кредитный брокер Елена Молокова высказалась, что копить всю сумму, чтобы не брать кредиты, не является рабочей стратегией. По ее словам, при оформлении кредита со ставкой 18 процентов придется платить по 31 тысяче рублей в месяц в течение семи лет при стоимости автомобиля в 1,6 миллиона рублей, передает Aif.ru.