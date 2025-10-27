Ричмонд
Зеленский заявил о «расширении географии» ударов вглубь России

Украина может «расширить географию» дальнобойных ударов вглубь России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Ставки с командованием ВСУ.

