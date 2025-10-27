Ричмонд
В РСТ назвали 3 фактора увеличения спроса в РФ на поездки в Южную Корею

Спрос на поездки поддерживается за счет крепкого рубля и других факторов.

Источник: Аргументы и факты

Южная Корея сохраняет популярность среди российских туристов, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странами. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии (РСТ) в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Туроператоры предлагают перелеты с транзитом через Китай, а также разнообразные экскурсионные программы. Спрос на поездки поддерживается за счет крепкого рубля, отложенного спроса и существующих логистических предложений.

По оценкам туроператоров, количество туристических поездок, включая направление в Южную Корею, демонстрирует рост более чем на 20 процентов. В РСТ отметили, что возобновление прямых рейсов обычно приводит к быстрому увеличению турпотока.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил компаниям из стран объединения предоставлять туристические услуги в России.

