В Приморье завершается ремонт дороги Рудная Пристань — Терней

Ремонт участка дороги Рудная Пристань — Терней протяженностью 3 км завершается в Дальнегорском округе Приморского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.
На участке дороги с 13-го по 16-й километр между селами Лидовка и Каменка уже выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Специалисты продолжают отсыпку обочин, после чего они приступят к установке барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесению разметки.
Отметим, дорогу Рудная Пристань — Терней приводят в порядок постепенно. Ежегодно запланировано ремонтировать не менее 3 км по этому направлению. В прошлом году специалисты обновили участок с 16-го по 19-й километр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.