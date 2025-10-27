Ричмонд
МВД: мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана и Грузии

В МВД порекомендовали россиянам внимательно проверять цифры в телефонном номере после знака «+».

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали активно использовать телефонные номера из других стран после усиления мер по пресечению работы SIM-боксов в России, сообщает УБК МВД РФ.

В частности, аферисты стали пользоваться номерами из Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421).

«Эти коды стран могут вводить в заблужение, так как внешне напоминают номера российских операторов связи», — отмечается в публикации.

В МВД порекомендовали россиянам внимательно проверять цифры после знака «+».

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги у россиян при помощи схемы с доставкой от имени сотрудника маркетплейса и последующего взлома аккаунта на «Госуслугах».