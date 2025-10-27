Двое детей погибли при наезде легковушки на Урале

В городе Ревда Свердловской области произошло страшное дорожное происшествие, унесшее жизни двоих несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба областного управления ГИБДД.
По предварительным данным, вечером на улице Чехова 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением. Транспортное средство выехало на тротуар и совершило наезд на трех девочек. На момент происшехождения дети находились на тротуаре и ожидали разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.
После столкновения с пешеходами автомобиль продолжил движение и врезался в близлежащее здание. В ведомстве добавили, что двое детей скончались на месте до приезда медиков от полученных травм. Третью пострадавшую в состоянии тяжелой степени тяжести оперативно доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее трагическое происшествие со схожими обстоятельствами случилось на острове Реюньон. По информации издания Daily Mail, во время проведения раллийных гонок в Сен-Жозефе гоночный автомобиль сорвался с трассы и врезался в группу зрителей. В результате инцидента погибли девятилетняя девочка и ее 12-летний брат. Еще один ребенок был доставлен в медицинское учреждение с тяжелейшими повреждениями, где его состояние оценивается как критическое.