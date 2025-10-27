Двое детей погибли при наезде легковушки на Урале

Ранее трагическое происшествие со схожими обстоятельствами случилось на острове Реюньон. По информации издания Daily Mail, во время проведения раллийных гонок в Сен-Жозефе гоночный автомобиль сорвался с трассы и врезался в группу зрителей. В результате инцидента погибли девятилетняя девочка и ее 12-летний брат. Еще один ребенок был доставлен в медицинское учреждение с тяжелейшими повреждениями, где его состояние оценивается как критическое.