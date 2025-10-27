Боец ВС РФ месяц в одиночку держал позицию, получая любовные письма с дронов

Бывшая жена российского бойца передавала ему письма через командира, пока он в течение месяца в одиночку удерживал опорный пункт. Вернувшись, военнослужащий снова сделал предложение своей избраннице. Об этом пишет «Звезда».
Галина писала солдату вместе с их дочерью. Стрелок с позывным «Мгновенный» все это время защищал Красноармейское направление, которое считается одним из самых сложных. Там бойцы украинской армии сражаются до последнего, не жалея ни техники, ни личного состава.
Находясь в полном окружении и не имея возможности передохнуть, он выполнял свою боевую задачу, уничтожая всех боевиков, которые пытались взять его позицию. Солдат выживал благодаря трофеям из рюкзаков врага и сбросам провизии с беспилотников, которые направляли товарищи. Письма от дочери он получал так же.
За проявленный героизм командование представило его к званию Героя России, говорится в материале.
Из зоны специальной военной операции постоянно приходят истории о героизме российских солдат. Недавно боец ВСУ перед смертью в рукопашном бою с российским военнослужащим признал поражение и назвал своего противника «лучшим». Схватка между солдатом из Якутии и украинским штурмовиком произошла осенью 2024 года.