Боец ВС РФ месяц в одиночку держал позицию, получая любовные письма с дронов

Находясь в полном окружении и не имея возможности передохнуть, он выполнял свою боевую задачу, уничтожая всех боевиков, которые пытались взять его позицию. Солдат выживал благодаря трофеям из рюкзаков врага и сбросам провизии с беспилотников, которые направляли товарищи. Письма от дочери он получал так же.