Врач Прудиус рассказала, какая добавка сокращает длительность простуды

Препараты на основе цинка способны сократить продолжительность простуды при условии их приема в первые сутки после появления симптомов. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Прудиус в интервью «Газете.Ru».
Специалист пояснила, что ионы цинка блокируют размножение вирусов в слизистой носоглотки и укрепляют иммунный ответ. Наибольшую эффективность показывают леденцы и сиропы с ацетатом или глюконатом цинка, тогда как таблетки для проглатывания действуют менее результативно.
Оптимальной суточной дозой является 75−100 мг, разделенные на несколько приемов. При этом врач предупредила о возможных побочных эффектах, включая тошноту и расстройство желудка, а также о риске дефицита меди при длительном приеме высоких доз. Прудиус рекомендовала проконсультироваться с врачом перед началом приема препаратов цинка.
Ранее врач Анна Хакимова объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой.