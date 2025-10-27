Врач Прудиус рассказала, какая добавка сокращает длительность простуды

Оптимальной суточной дозой является 75−100 мг, разделенные на несколько приемов. При этом врач предупредила о возможных побочных эффектах, включая тошноту и расстройство желудка, а также о риске дефицита меди при длительном приеме высоких доз. Прудиус рекомендовала проконсультироваться с врачом перед началом приема препаратов цинка.