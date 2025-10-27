Ричмонд
Врач Прудиус рассказала, какая добавка сокращает длительность простуды

Специалист пояснила, что ионы цинка блокируют размножение вирусов в слизистой носоглотки и укрепляют иммунный ответ.

Источник: Аргументы и факты

Препараты на основе цинка способны сократить продолжительность простуды при условии их приема в первые сутки после появления симптомов. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Прудиус в интервью «Газете.Ru».

Специалист пояснила, что ионы цинка блокируют размножение вирусов в слизистой носоглотки и укрепляют иммунный ответ. Наибольшую эффективность показывают леденцы и сиропы с ацетатом или глюконатом цинка, тогда как таблетки для проглатывания действуют менее результативно.

Оптимальной суточной дозой является 75−100 мг, разделенные на несколько приемов. При этом врач предупредила о возможных побочных эффектах, включая тошноту и расстройство желудка, а также о риске дефицита меди при длительном приеме высоких доз. Прудиус рекомендовала проконсультироваться с врачом перед началом приема препаратов цинка.

Ранее врач Анна Хакимова объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой.