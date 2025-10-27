Ричмонд
Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для следующих транзитом в Калининград лиц

Литва начала пропускать через пункт «Мядининкай» дипломатов, граждан республики и туристов, следующих транзитом в Калининград и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Литва открыла пункт пропуска «Мядининкай», начав пропускать через него лиц, следующих транзитом в Калининград и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область», — говорится в сообщении.

Также погранпункт могут пересекать граждане Литвы и стран Евросоюза, члены их семей и лица, имеющие вид на жительство в республике. Согласно заявлению ГТК Белоруссии, пересечение границы перечисленными лицами также началось через пункт пропуска «Каменный Лог».

Ранее KP.RU сообщал, что Литва закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией после инцидента с воздушными шарами над аэропортом Вильнюса.

