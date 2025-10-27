Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для следующих транзитом в Калининград лиц

Также погранпункт могут пересекать граждане Литвы и стран Евросоюза, члены их семей и лица, имеющие вид на жительство в республике. Согласно заявлению ГТК Белоруссии, пересечение границы перечисленными лицами также началось через пункт пропуска «Каменный Лог».